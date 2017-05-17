С. Уильямс заявила, что не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс подтвердила, что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка. Отвечая на вопрос журналиста TMZ Sports о том, собирается ли она завершить карьеру после родов, Уильямс-младшая сказала: «Никогда». Кроме того, она отметила, что предпочитает употреблять в пищу овощи.

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Напомним, что в конце декабря 2016 года Серена объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, а 19 апреля стало известно о её беременности.