Маррей проиграл Фоньини в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Риме

Британец Энди Маррей (1) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 29-летний уроженец Санремо, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, сделал по 3 эйса и двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Маррей трижды подал навылет при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал Фоньини поспорит с победителем встречи Виктор Троицки (Сербия) — Александр Зверев (Германия) (16).