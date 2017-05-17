Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маррей проиграл Фоньини в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Риме

17 мая 2017, среда. 00:54. Теннис

Британец Энди Маррей (1) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 29-летний уроженец Санремо, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, сделал по 3 эйса и двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Маррей трижды подал навылет при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал Фоньини поспорит с победителем встречи Виктор Троицки (Сербия) — Александр Зверев (Германия) (16).

Рим 2017. 2-й круг
16 мая 2017 года, вторник. 22:55 МСК
Энди
Маррей
Фабио
Фоньини
2:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фабио Фоньини Энди Маррей
Новости. Теннис
17 мая 2017, среда
00:54 Маррей проиграл Фоньини в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Риме
00:47 С. Уильямс заявила, что не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка
16 мая 2017, вторник
23:44 Видеообзор матчей Шарапова — Лучич-Барони и Кузнецова — Синякова в Риме
23:31 Кузнецова: выход тренера помог мне завершить матч с Синяковой в свою пользу
23:19 Жорж, Ферро, Лим и Эсс получили «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»
23:08 Шарапова: пройду необходимые тесты, чтобы убедиться, что травма несерьёзная
22:30 Шарапова снялась с матча с Лучич-Барони в Риме, ведя в третьем сете
22:18 Младенович — о решении «Ролан Гаррос» по Шараповой: я так и думала
21:59 Беннето получил «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»
21:47 13% читателей угадали, что Шараповой не дадут «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»
21:39 Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме, одолев Синякову
21:32 Тарпищев: организаторы «РГ» поступили неправильно, не дав «уайлд-кард» Шараповой
21:27 Чакветадзе: решение по Шараповой — удар для всех и полный провал
21:04 Мутко — Шараповой: не нужно расстраиваться, всё вернётся на круги своя
21:00 Кафельников: теннис — это не только Шарапова или Федерер, это и остальные игроки
20:52 Селиваненко: считаю решение о неучастии Шараповой в «Ролан Гаррос» политическим
20:35 Бердых победил Берлока во втором круге «Мастерса-1000» в Риме
20:14 Джокович обыграл Бедене и прошёл в третий круг турнира в Риме
20:12 Шарапова не получила «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос»
19:39 Иснер на двух тай-брейках одолел Ф. Майера во втором круге турнира в Риме
18:59 Лучич-Барони: может, предоставим «уайлд-кард» Армстронгу, раз даём Шараповой?
18:49 Надаль: было бы странно, если Федерер сыграл на «Ролан Гаррос» без подготовки
18:37 Феррер одолел Ф. Лопеса и сыграет с Нисикори на турнире в Италии
18:05 Гоффен сломил сопротивление Вердаско во втором круге «Мастерса» в Риме
17:59 Карреньо-Буста оказался сильнее Симона на старте «Мастерса-1000» в Риме
17:00 А. Зверев в трёх сетах одолел Андерсона в первом круге турнира в Риме
16:29 Первым соперником Вавринки на турнире в Риме будет Пэр
16:08 Бертенс одержала волевую победу над Никулеску на старте турнира в Риме
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Лучич-Барони в Риме
15:57 Гаврилова, Остапенко и Беллис вышли во второй круг турнира в Риме
15:42 Макарова разгромила Винчи и встретится с Цибулковой на турнире в Риме
15:19 Японский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
14:30 Куэвас и Сок вышли во второй круг «Мастерса» в Риме
14:15 Конта разгромила Путинцеву во втором круге турнира в Риме
14:13 Павлюченкова во втором круге турнира в Риме сыграет с Севастовой
13:53 Форже: по поводу «уайлд-кард» для Шараповой на «РГ» будет много вопросов
13:46 Контавейт победила Петкович и сыграет с Кербер на турнире в Риме
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Синякова — Кузнецова в Риме
12:02 Панова признана лучшим тренером Атлантического региона в студенческой лиге США
11:53 Дель Потро: во второй и третьей партиях я надёжно действовал на задней линии
10:38 Ван Цян: я старалась делать всё, чтобы Веснина не вернулась в игру
10:36 В. Уильямс: я точно не хочу смотреть «Ролан Гаррос» по телевизору
10:11 Павлюченкова: в матче со Стосур я выложилась на 200%
09:17 Победы дель Потро, Гоффена и Бердыха — в видеообзоре матчей первого круга в Риме
09:11 Шарапова: надеюсь, я смогу прибавить во втором круге. Мне это нужно
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017
404 - Чемпионат.com
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Возможно, она была удалена или даже никогда не существовала. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com, 2000–2017