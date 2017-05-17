Джокович: Шараповой нужно проявить терпение, ей предстоит тяжёлый путь назад

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что россиянка Мария Шарапова не получила «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос». Ранее об этом сообщил президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли.

«Очевидно, это неприятная новость для неё, но так сложились обстоятельства. На каких-то турнирах она будет получать „уайлд-кард“ на каких-то — нет. Увы, сейчас она не получила специального приглашения на турнир „Большого шлема“, который, конечно, имеет большое значение для неё.

Марии предстоит тяжёлый путь назад. После такого продолжительного отсутствия в туре ей нужно проявить терпение, чтобы постепенно восстановить свой рейтинг и вернуться на тот уровень, которому она соответствует», — приводит слова Джоковича AP.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня.