Глава WTA: не согласен с формулировкой FFT в их решении относительно Шараповой

Глава WTA Стив Саймон сделал официальное заявление по поводу порядка предоставления «уайлд-кард» на теннисные турниры, в частности, на «Ролан Гаррос». Ранее стало известно, что Федерация тенниса Франции (FFT) не предоставила россиянке Марии Шараповой специального приглашения ни в основу, ни в квалификацию Открытого чемпионата Франции.

«Предоставление «уайлд-кард» спортсменам происходит по усмотрению организаторов турниров. Я полностью поддерживаю игроков, которые получили эти приглашения и желаю им удачи. Нас ожидают очень интересные две недели на «Ролан Гаррос».

С чем я не согласен, так это с формулировкой FFT в их решении относительно Марии Шараповой. Она полностью подчинилась приговору, который вынес CAS, и соблюла все условия. Нет никаких оснований наказывать игрока по истечении срока действия санкций», — приводит слова Саймона официальный сайт WTA.