Победы Бердыха и Джоковича, поражение Маррея — в обзоре матчей 2-го круга в Риме

16 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны несколько матчей второго раунда. В частности, первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл итальянцу Фабио Фоньини — 2:6, 4:6. Чех Томаш Бердых (12) обыграл аргентинца Карлоса Берлока (Q) — 6:3, 6:4, а серб Новак Джокович (2) справился с представителем Великобритании Аляжем Бедене (Q) — 7:6 (7:2), 6:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.
Видео также доступно на «Чемпионате».
Турнир серии «Мастерс-1000» в Риме завершится 21 мая.