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ATP опробует новый формат матчей на Итоговом турнире U21 в Милане

17 мая 2017, среда. 09:12. Теннис

В ноябре в Милане впервые состоится турнир восьми лучших игроков в категории U21 по итогам сезона. ATP сообщила, что на этих соревнованиях будет опробован новый формат проведения матчей.

Встречи будут проводиться в пятисетовом формате, каждый сет будет играться до четырёх геймов. При счёте 3:3 будет проходить тай-брейк. При счёте 40:40 в геймах сразу же будет проводиться решающий розыгрыш.

Кроме того, будет сокращено время на разминку. Матчи будут начинаться ровно через пять минут после того, как на корт из подтрибунного помещения выйдет второй игрок.

Чтобы не затягивалось время между розыгрышами (25 секунд) и перерывы при смене сторон, будет использован секундомер.

За матч игрокам разрешено брать один медицинский перерыв. Если мяч при подаче попадёт в трос, то переподачи не будет.

Также теннисистам разрешат в определённый момент общаться с тренерами, но на корт они выходить не будут, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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