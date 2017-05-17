Лучич-Барони: желаю Шараповой скорейшего выздоровления

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони прокомментировала свой выход в третий круг турнира в Риме по итогам противостояния с россиянкой Марией Шараповой и поделилась ожиданиями от возможной встречи с немкой Анжеликой Кербер. Шарапова снялась с матча, ведя 4:6, 6:3, 2:1.

«Думаю, это было отличное противостояние со странной концовкой. Никогда не хочется выигрывать матчи таким образом. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, ничего плохого не случилось.

Мне кажется, мы играли хорошо. Я здорово действовала в первом сете. Плохо провела лишь тот гейм, когда допустила две двойные ошибки подряд и проиграла его. В тот момент я упустила ход матча. Это была моя вина, но Мария — прекрасная теннисистка. Она постоянно оказывает давление. Иногда подобные вещи случаются.

Я была сосредоточена в начале третьего сета. Несмотря на то что я проиграла первый гейм, я сохраняла позитивный настрой и была готова бороться. Я чувствовала, что этот матч будет длиться дольше, чем наша игра в Мадриде.

Мой следующий матч? В прошлом году Кербер доминировала, хотя никто этого не предполагал. Но сохранить такой настрой непросто. Прошлый сезон для неё сложился удивительно. Когда же она не выигрывала каждый матч, все говорили: «О, она играет плохо». Иногда твой уровень очень высок, но ты не можешь выигрывать слишком много матчей», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.