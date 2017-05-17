Маррей: Фоньини доминировал в большинстве розыгрышей

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал своё поражение от итальянца Фабио Фоньини во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме со счётом 2:6, 4:6.

«Фоньини рано принимал мяч, выполнял удары близко к линиям и доминировал в большинстве розыгрышей. Обычно по ходу матчей твой соперник может предоставить несколько возможностей, допустив ошибки, и ты сам пытаешься создать себе шансы. Но сегодня этого не было. У меня были шансы, лишь когда он ошибался», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.