Джокович: начало матча получилось медленным, но Бедене позволил найти мой ритм

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Риме нед представителем Великобритании Аляжем Бедене со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

«Начало матча получилось медленным, но Бедене — игрок, позволяющий найти хороший ритм. У нас были отличные розыгрыши, и во втором сете я уже прекрасно себя чувствовал на корте. Я здорово провёл тай-брейк, отлично подавал, когда это было необходимо. Я бы хотел в начале действовать острее. Надеюсь, следующий матч сложится для меня успешно», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.