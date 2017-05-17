Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джокович: начало матча получилось медленным, но Бедене позволил найти мой ритм

17 мая 2017, среда. 11:29. Теннис

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Риме нед представителем Великобритании Аляжем Бедене со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

«Начало матча получилось медленным, но Бедене — игрок, позволяющий найти хороший ритм. У нас были отличные розыгрыши, и во втором сете я уже прекрасно себя чувствовал на корте. Я здорово провёл тай-брейк, отлично подавал, когда это было необходимо. Я бы хотел в начале действовать острее. Надеюсь, следующий матч сложится для меня успешно», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович
Новости. Теннис
17 мая 2017, среда
11:48 Бердых одержал 600-ю победу в карьере
11:46 А. Зверев: ATP проделала прекрасную работу, организовав Итоговый турнир U21
11:45 Фоньини — первый с 2007 года итальянец, обыгравший лидера рейтинга ATP
11:29 Джокович: начало матча получилось медленным, но Бедене позволил найти мой ритм
11:10 Конта: счёт матча с Путинцевой не отражает того, что мы играли около двух часов
10:24 Кис: это просто был не мой день
10:00 Гаврилова: наверное, теперь все мои тренировки будут длиться два часа
09:15 Маррей: Фоньини доминировал в большинстве розыгрышей
09:14 Лучич-Барони: желаю Шараповой скорейшего выздоровления
09:12 ATP опробует новый формат матчей на Итоговом турнире U21 в Милане
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Корне в Риме
07:53 Победы Бердыха и Джоковича, поражение Маррея — в обзоре матчей 2-го круга в Риме
05:01 Феррер — 13-й теннисист в истории, выигравший 700 матчей
03:58 Глава WTA: не согласен с формулировкой FFT в их решении относительно Шараповой
03:37 Джокович: Шараповой нужно проявить терпение, ей предстоит тяжёлый путь назад
00:54 Маррей проиграл Фоньини в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Риме
00:47 С. Уильямс заявила, что не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка
16 мая 2017, вторник
23:44 Видеообзор матчей Шарапова — Лучич-Барони и Кузнецова — Синякова в Риме
23:31 Кузнецова: выход тренера помог мне завершить матч с Синяковой в свою пользу
23:19 Жорж, Ферро, Лим и Эсс получили «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»
23:08 Шарапова: пройду необходимые тесты, чтобы убедиться, что травма несерьёзная
22:30 Шарапова снялась с матча с Лучич-Барони в Риме, ведя в третьем сете
22:18 Младенович — о решении «Ролан Гаррос» по Шараповой: я так и думала
21:59 Беннето получил «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»
21:47 13% читателей угадали, что Шараповой не дадут «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»
21:39 Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме, одолев Синякову
21:32 Тарпищев: организаторы «РГ» поступили неправильно, не дав «уайлд-кард» Шараповой
21:27 Чакветадзе: решение по Шараповой — удар для всех и полный провал
21:04 Мутко — Шараповой: не нужно расстраиваться, всё вернётся на круги своя
21:00 Кафельников: теннис — это не только Шарапова или Федерер, это и остальные игроки
20:52 Селиваненко: считаю решение о неучастии Шараповой в «Ролан Гаррос» политическим
20:35 Бердых победил Берлока во втором круге «Мастерса-1000» в Риме
20:14 Джокович обыграл Бедене и прошёл в третий круг турнира в Риме
20:12 Шарапова не получила «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос»
19:39 Иснер на двух тай-брейках одолел Ф. Майера во втором круге турнира в Риме
18:59 Лучич-Барони: может, предоставим «уайлд-кард» Армстронгу, раз даём Шараповой?
18:49 Надаль: было бы странно, если Федерер сыграл на «Ролан Гаррос» без подготовки
18:37 Феррер одолел Ф. Лопеса и сыграет с Нисикори на турнире в Италии
18:05 Гоффен сломил сопротивление Вердаско во втором круге «Мастерса» в Риме
17:59 Карреньо-Буста оказался сильнее Симона на старте «Мастерса-1000» в Риме
17:00 А. Зверев в трёх сетах одолел Андерсона в первом круге турнира в Риме
16:29 Первым соперником Вавринки на турнире в Риме будет Пэр
16:08 Бертенс одержала волевую победу над Никулеску на старте турнира в Риме
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Лучич-Барони в Риме
15:57 Гаврилова, Остапенко и Беллис вышли во второй круг турнира в Риме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017