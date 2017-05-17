Фоньини — первый с 2007 года итальянец, обыгравший лидера рейтинга ATP

Фабио Фоньини, обыгравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме британца Энди Маррея со счётом 6:2, 6:4, стал первым с 2007 года представителем Италии, которому удалось победить первую ракетку мира, сообщает официальный сайт тура. 10 лет назад также на турнире в Риме Филиппо Воландри одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:2, 6:4.

Маррей стал первым с 2008 года действующим победителем турнира в Риме, проигравшим в стартовом матче. 9 лет назад испанец Рафаэль Надаль уступил своему соотечественнику Хуану-Карлосу Ферерро — 5:7, 1:6.