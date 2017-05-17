А. Зверев: ATP проделала прекрасную работу, организовав Итоговый турнир U21

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от Итогового турнира U21, который впервые состоится в Милане в ноябре 2017 года. Участие в соревнованиях примут восемь лучших игроков тура не старше 21 года. Уроженец Гамбурга лидирует в этом рейтинге по состоянию на 15 мая.

«Я очень рад, что в Милане пройдёт такой турнир. Думаю, ATP проделала прекрасную работу, организовав такие соревнования. У нас есть сильная группа ребят, которые демонстрируют отличный теннис и поднимаются в рейтинге. Думаю, это будет интересный турнир», — цитирует Зверева официальный сайт тура.