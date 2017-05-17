Бердых одержал 600-ю победу в карьере

Представитель Чехии Томаш Бердых, обыгравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:3, 6:4, стал 25-м теннисистом в истории тура, которому удалось одержать 600 побед в карьере, сообщает официальный сайт ATP

Следующим соперником 31-летнего уроженца Валашске-Мезиржичи, занимающего 13-е место в рейтинге АТР, станет либо представитель Канады Милош Раонич, либо немец Томми Хаас.

За свою карьеру Томаш Бердых выиграл 13 турниров ATP в одиночном разряде.