В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют немка Анжелика Кербер (1) и эстонка Анетт Контавейт (68-й). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Кербер располагается на первой позиции, Контавейт — на 42-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Контавейт в Риме

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира поспорит с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (16).