Бертенс победила Беллис и может сыграть с Макаровой на турнире в Риме

Голландская теннисистка Кики Бертенс (15) вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв представительницу США Катрин Беллис (Q) со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Беллис 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Бертенс поспорит с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — Екатерина Макарова (Россия).