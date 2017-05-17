В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (12) и представительница Латвии Анастасия Севастова. По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Самары — 4-0. В рейтинге WTA Павлюченкова располагается на 17-й позиции, Севастова — на 18-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Севастова в Риме

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с немкой Лаурой Зигемунд, либо с румынкой Симоной Халеп (6).