Бартель вышла в третий круг турнира в Риме

Немецкая теннисистка Мона Бартель (Q) вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв представительницу Китая Ван Цян (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Мона дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Мона Бартель поспорит с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 8) — Ализе Корне (Франция).