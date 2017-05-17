Шарапова: слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к мечтам

Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что трудности, которые она испытывает после возвращения в тур, её не сломают. Накануне стало известно, что федерация тенниса Франции отказалась предоставлять бывшей первой ракетке мира «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос». Кроме того, Мария получила травму бедра и была вынуждена сняться с матча с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони на турнире в Риме.

«Если это то, что нужно, чтобы вновь подняться, то я готова на всё, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к мечтам. У меня их много», — написала Шарапова в своём «твиттере».