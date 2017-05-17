Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Макарова в Риме

В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют словачка Доминика Цибулкова (4) и россиянка Екатерина Макарова. По личным встречам впереди уроженка Братиславы — 3-2. В рейтинге WTA Цибулкова располагается на пятой позиции, Макарова — на 43-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибцулкова — Макарова в Риме

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира поспорит либо с американкой Катрин Беллис (Q), либо с голландкой Кики Бертенс (15).