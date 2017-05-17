Плишкова стартовала на турнире в Риме с разгромной победы над Дэвис

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (2) вышла в третий круг турнира в Риме, разгромив представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 57 минут. Уроженка Лоуни 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Плишкова поспорит с победительницей противостояния Барбора Стрыцова (Чехия, 14) — Тимя Бачински (Швейцария).