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Плишкова стартовала на турнире в Риме с разгромной победы над Дэвис

17 мая 2017, среда. 15:14. Теннис

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (2) вышла в третий круг турнира в Риме, разгромив представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 57 минут. Уроженка Лоуни 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Плишкова поспорит с победительницей противостояния Барбора Стрыцова (Чехия, 14) — Тимя Бачински (Швейцария).

Рим 2017. 2-й круг
17 мая 2017 года, среда. 14:05 МСК
Лорен
Дэвис
Каролина
Плишкова
1:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова
Новости. Теннис
17 мая 2017, среда
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