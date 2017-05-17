Кузнецова/Младенович уступили на турнире в Риме, Савчук/Свитолина снялись

Россиянка Светлана Кузнецова и представительница Франции Кристина Младенович не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде. На старте соревнований они проиграли немке Анне-Лене Грёнефельд и чешке Квете Пешке со счётом 6:2, 1:6, [8:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

За выход в полуфинал Грёнефельд и Пешке поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжэн Сайсай (7).

Представительница Индии Саня Мирза и Ярослава Шведова из Казахстана (3) без борьбы прошли в полуфинал. Их соперницы — украинки Элина Свитолина и Ольга Савчук — снялись с соревнований из-за проблем Элины с желудком.