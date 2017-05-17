Дель Потро: мне нужно играть ещё лучше, чем сегодня, чтобы победить Нисикори

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, который вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, высказал мнение о собственной игре и своём сопернике в матче за выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии японце Кее Нисикори.

«Думаю, что я играю лучше, чем в прошлом году, когда моей целью в это время года выиграть пару матчей, теперь же я обыгрываю сильных соперников. Я играю хорошо и думаю, что моя игра будет улучшаться неделя за неделей. Три турнира подряд на грунте станут большим вызовом для меня.

Против Нисикори будет сложный матч. Думаю, что у него есть всё, чтобы победить, потому что он очень хорошо играет. Я же только начинаю играть на этом покрытии после моих семейных проблем. Но мы никогда не играли с Кеем на грунтовом корте, так что это может быть интересный матч. Мне нужно играть ещё лучше, чем сегодня, чтобы победить Кея", — приводит слова Дель Потро официальный сайт АТР.