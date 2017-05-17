Кар. Плишкова: думаю, матч с Дэвис был самым лёгким в этом году

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала разгромную победу над американкой Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1 в матче второго раунда турнира в Риме.

«Думаю, это был самый лёгкий матч в году. Я взволнована своим выходом в третий раунд — это была моя первая победа на этом турнире. Надеюсь, я смогу ещё добиться прогресса, потому что матч с Тимей будет трудным. Что касается этой встречи, я играла очень быстро и агрессивно. На корте 30 градусов жары, корт очень быстрый, и мне нравится такая погода. Для меня лучше играть в таких условиях», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.