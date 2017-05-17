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Контавейт: я впервые обыграла первую ракетку мира, так что я супервзволнованна

17 мая 2017, среда. 22:41. Теннис

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:4, 6:0 в матче второго раунда турнира в Риме.

«Отличные ощущения. Я впервые обыграла первую ракетку мира, так что, как вы понимаете, я супервзволнованна. Думаю, у меня было преимущество в том плане, что я уже сыграла несколько матчей. На кортах в Риме я чувствую себя очень комфортно. Да, это было просто здорово», — приводит слова Контавейт официальный сайт WTA.

В следующем круге Анетт ждёт встреча с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Контавейт оставила турнир в Риме без первой ракетки мира за 56 минут
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Анжелика Кербер
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