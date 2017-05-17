Куэрри стал соперником Тима в третьем круге «Мастерса» в Риме

Американец Сэм Куэрри вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв вышедшего из квалификации немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Куэрри семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Штруффа четыре эйса и одна ошибка на подаче. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Куэрри поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим от организаторов восьмой номер посева.