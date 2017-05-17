В. Уильямс: было здорово победить соперницу, которая играла так хорошо

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:4, 6:3 в матче второго круга турнира в Риме.

«Думаю, моя соперница играла очень хорошо. Она очень стабильна, очень конкурентоспособна, использовала свои шансы. Было здорово победить соперницу, которая играла так хорошо.

На грунтовом корте розыгрыши могут быть абсолютно непредсказуемыми, и ты можешь проиграть мяч, который думала, что уже выиграла. На разных кортах играется по-разному, так что всё зависит от переменных факторов. У меня много опыта в игре на грунтовых кортах. И думаю, это немного мне помогает. Когда я выхожу играть, я должна быть к этому готова, а иначе у меня будет не много шансов», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.