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Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Остапенко

18 мая 2017, четверг. 00:44. Теннис

Третья сеяная испанка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, в трёх сетах обыграв представляющую Латвию Елену Остапенко, которая начала соревнования в столице Италии с квалификации, со счётом 2:6, 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Мугуруса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Остапенко 4 эйса, 10 двойных ошибок и 4 брейка. Мугуруса второй год подряд выигрывает у Остапенко в Риме.

За выход в четвертьфинал испанка поспорит с немкой Юлией Гёргес.

Рим 2017. 2-й круг
17 мая 2017 года, среда. 22:45 МСК
Елена
Остапенко
Гарбинье
Мугуруса
6:2 2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гарбинье Мугуруса Елена Остапенко
Новости. Теннис
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