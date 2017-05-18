Тим: очень рад второй раз подряд победить Куэваса

Австриец Доминик Тим прокомментировал вторую подряд победу над Пабло Куэвасом из Уругвая на грунтовых турнирах серии «Мастерс-1000».

«Я чувствую себе слегка уставшим, но зато сейчас очень уверен в себе. Это был хороший матч против очень сильного соперника. Я очень рад, что снова победил. Подача была более важна в Мадриде, потому что там возвышенность. В моих геймах не было брейк-пойнтов, но и мне было трудно взять его подачу. Было много длинных розыгрышей, и игра решалась в основном на задней линии», — приводит слова Тима официальный сайт АТР-тура.