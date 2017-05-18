Победы Надаля, Нисикори, Раонича и Вавринки — в обзоре матчей турнира в Риме

17 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны несколько матчей второго раунда в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Рафаэль Надаль (4) вышел в третий круг после того, как его соперник по второму раунду — соотечественник Николас Альмагро (Q) — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии. Японец Кей Нисикори (7) обыграл ещё одного представителя Испании Давида Феррера со счётом 7:5, 6:2. Канадец Милош Раонич (5) победил немца Томми Хааса — 6:4, 6:3, а швейцарец Стэн Вавринка (3) одолел француза Бенуа Пэра — 6:3, 1:6, 6:3.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

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