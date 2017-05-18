В. Уильямс: я никогда не играла с Контой на грунте и не знаю, чего ожидать

Американка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от матча с британкой Йоханной Контой в третьем круге турнира в Риме. Игра состоится 18 мая.

«Йоханна также уже выиграла один матч здесь. Я никогда не играла с ней на грунте и не знаю, чего ожидать. Постараюсь продолжать играть в свой теннис и выкладываться по полной. У меня нет особой точки зрения по поводу сетки, потому что если ты не выигрываешь матч, то дальше уже не играешь. Моя цель — побеждать на корте, а потом делать то же самое на следующий день», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.