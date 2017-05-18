В 13:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (12) и представительница Румынии Симона Халеп (6). По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Констанцы — 6-0. В рейтинге WTA Павлюченкова располагается на 17-й позиции, Халеп — на четвёртой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Халеп в Риме

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт (Q), либо с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (16).