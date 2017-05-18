Глава Head поддержал решение о непредоставлении Шараповой «уайлд-кард» на РГ

Йохан Элиаш, глава совета директоров компании Head, являющейся спонсором российской теннисистки Марии Шараповой, поддержал решение федерации тенниса Франции не предоставлять бывшей первой ракетке мира «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос — 2017».

«Я полностью поддерживаю решение турнира «Большого шлема». Не думаю, что нарушители антидопинговых правил должны получить «уайлд-кард».

Меня также расстраивает то, что ВАДА не может правильно выполнить свою работу. Я по-прежнему считаю неправильным то, что ВАДА позволило применять правило без любых форм доказательств или клинических испытаний. Если ВАДА хочет, чтобы ему доверяли, то ему следует придерживаться собственных правил. В ситуации с Шараповой ВАДА нарушило собственные правила», — цитирует Элиаша The Times.