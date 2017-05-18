Контавейт разгромила Лучич-Барони в третьем круге турнира в Риме

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Риме, разгромив представительницу Хорватии Мирьяну Лучич-Барони (16) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты. 21-летняя уроженка Таллина, занимающая 68-ю строчку в рейтинге WTA, трижды подала навылет и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Лучич-Барони 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Контавейт поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 12) — Симона Халеп (Румыния, 6).