В 16:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме, в котором сыграют представитель Испании Роберто Баутиста-Агут и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди уроженец Белграда — 5-1. В рейтинге ATP Баутиста-Агут располагается на 20-й позиции, Джокович — на второй.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Джокович в Риме

Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (7), либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.