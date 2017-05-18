Чилич победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (9) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Чилич поспорит с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Джон Иснер (США).