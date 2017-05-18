Раонич победил Бердыха и сыграет с А. Зверевым в четвертьфинале турнира в Риме

Канадский теннисист Милош Раонич (5) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (12) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. 26-летний уроженец Подгорицы, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Бердыха 1 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Раонич поспорит с представителем Германии Александром Зверевым (16).