В. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Конту

Американская теннисистка Винус Уильямс (9) пробилась в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв британку Йоханну Конту (5) со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Йоханны 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Италии Уильямс поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3).