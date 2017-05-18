Орлов: у Шараповой сейчас будет ещё больше болельщиков, Маша вызывает симпатию

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» отказать россиянке Марии Шараповой в «уайлд-кард» и в основу, и в квалификацию турнира.

«Теннис — это огромный бизнес, и Шарапова — одна из претенденток на большой кусок от этого пирога. Там такие спонсоры, идёт война за огромные деньги. Поэтому будут влиять целые кланы. Теннис — это не просто увлечение. Шарапова — молодец, правильные слова написала в „Твиттере“. Она хочет играть, но её убирают. На «Ролан Гаррос» большой призовой фонд. Про мельдоний она честно всё рассказала, молодец. И она всем всё докажет, у неё сейчас будет ещё больше болельщиков. Маша вызывает симпатию», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».