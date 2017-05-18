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Макарова проиграла Бертенс в третьем круге турнира в Риме

18 мая 2017, четверг. 17:49. Теннис

Россиянка Екатерина Макарова в третьем круге турнира в Риме уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс (15) со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. 28-летняя москвичка, занимающая 43-е место в рейтинге WТА, отыграла 8 брейк-пойнтов из 12 и сделала 2 брейка. Екатерина обошлась без эйсов и допустила 1 двойную ошибку, а Кики совершила по 5 подач навылет и двойных.

В четвертьфинале Бертенс сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой (Q).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Бертенс в Риме

Рим 2017. 3-й круг
18 мая 2017 года, четверг. 15:45 МСК
Екатерина
Макарова
Кики
Бертенс
6:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова Кики Бертенс
Новости. Теннис
18 мая 2017, четверг
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16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Сок — Надаль в Риме
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11:32 Глава Head поддержал решение о непредоставлении Шараповой «уайлд-кард» на РГ
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Халеп в Риме
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09:46 Контавейт: в детстве мечтала играть на одних турнирах с Азаренко и Шараповой
09:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Кузнецова в Риме
08:48 Победы Надаля, Нисикори, Раонича и Вавринки — в обзоре матчей турнира в Риме
08:27 Победа Макаровой и поражение Кербер — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Риме
00:58 Тим: очень рад второй раз подряд победить Куэваса
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17 мая 2017, среда
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23:31 Халеп: из-за жары кажется, что струны у ракетки натянуты сильнее
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22:47 Куэрри стал соперником Тима в третьем круге «Мастерса» в Риме
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21:56 Баутиста-Агут стал соперником Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Риме
21:27 Тим вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Куэваса
21:27 Зверев: мне нравится атмосфера на матчах Фоньини
21:02 Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в Риме
20:43 Дель Потро: мне нужно играть ещё лучше, чем сегодня, чтобы победить Нисикори
19:27 В. Уильямс и Бачински вышли в третий круг турнира в Риме
19:06 Сок обыграл Веселы и сразится с Надалем за выход в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
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17:15 Контавейт оставила турнир в Риме без первой ракетки мира за 56 минут
17:03 А. Зверев в двух сетах обыграл Троицки и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
17:01 Дель Потро победил Эдмунда и сыграет с Нисикори на «Мастерсе» в Риме
16:43 Гёргес одержала волевую победу над Янкович на турнире в Риме
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