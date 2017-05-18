Макарова проиграла Бертенс в третьем круге турнира в Риме

Россиянка Екатерина Макарова в третьем круге турнира в Риме уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс (15) со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. 28-летняя москвичка, занимающая 43-е место в рейтинге WТА, отыграла 8 брейк-пойнтов из 12 и сделала 2 брейка. Екатерина обошлась без эйсов и допустила 1 двойную ошибку, а Кики совершила по 5 подач навылет и двойных.

В четвертьфинале Бертенс сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой (Q).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Бертенс в Риме