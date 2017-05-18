Японец Кей Нисикори (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме сыграет с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Поединок начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 28-летний южноамериканец — 4-1, однако предыдущий поединок между ними, состоявшийся на турнире в Базеле в 2016 году, завершился в пользу представителя Японии.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — дель Потро в Риме.

На данный момент Нисикори занимает девятое место в рейтинге АТР, а дель Потро является 34-й ракеткой мира.