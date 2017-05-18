Дель Потро победил Нисикори и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала турнира в Риме

Японец Кей Нисикори (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме уступил аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. 28-летний уроженец Тандиля, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче.
Следующим соперником дель Потро будет серб Новак Джокович (2).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — дель Потро в Риме.