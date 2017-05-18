Шарапова: буду рада вернуться в Бирмингем

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала решение организаторов турнира в Бирмингеме предоставить ей «уайлд-кард» в основную сетку.

«Я благодарна Всеанглийскому лаун-теннисному клубу за возможность выступить в Бирмингеме в рамках подготовки к Уимблдону. Я буду рада вернуться на турнир, с которым у меня связаны хорошие воспоминания, включая два титула. Соревнования в Бирмингеме за последние годы стали одними из лучших на травяных кортах», — приводит слова Шараповой официальный сайт Всеанглийского лаун-теннисного клуба.