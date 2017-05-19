Кар. Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Риме, одолев Бачински

Чешка Каролина Плишкова (2) в третьем круге турнира в Риме сломила сопротивление швейцарки Тими Бачински со счётом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая третье место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 12 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Тими обошлась без подач навылет при 2 двойных.

За выход в полуфинал Плишкова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (8), одолевшей ранее немку Мону Бартель — 3:6, 6:0, 6:0.