Победы Джоковича, Надаля, Иснера и Раонича — в обзоре матчей турнира в Риме

18 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны матчи третьего раунда в мужском одиночном разряде.

Новак Джокович (Сербия, 2) в двух сетах победил Роберто Баутисту-Агута (Испания) со счётом 6:4, 6:4, Рафаэль Надаль (Испания, 4) переиграл Джека Сока (США, 13) — 6:3, 6:4. Стэн Вавринка (Швейцария, 3) уступил Джону Иснеру (США) — 6:7, 4:6, а Томаш Бердых (Чехия, 12) проиграл Милошу Раоничу (Канада, 5) — 3:6, 2:6.

В четвертьфинал вышли также Александр Зверев (Германия, 16), Марин Чилич (Хорватия, 6), Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) и Доминик Тим (Австрия, 8).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

Видео также доступно на «Чемпионате»