В 13:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме, в котором сыграют эстонка Анетт Контавейт (Q) и представительница Румынии Симона Халеп (6). В этом году соперницы встречались на турнире в Майами. Победу в том матче одержала 25-летняя уроженка Констанцы — 6:3, 6:0. В рейтинге WTA Контавейт располагается на 68-й позиции, Халеп — на четвёртой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Контавейт — Халеп в Риме

Победительница этого противостояния за выход в финал поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (15), либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (Q).