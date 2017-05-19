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Халеп: я отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч

19 мая 2017, пятница. 09:12. Теннис

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в третьем круге турнира в Риме со счётом 6:1, 4:6, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с эстонкой Анетт Контавейт.

«Ощущения просто прекрасные. Я чувствую свою игру и силу на корте. У меня крепкие ноги, и психологически я сейчас очень сильна, так что всё отлично.

Думаю, всё дело в уверенности. Я чувствую каждый удар, каждый мяч. Неважно, где я нахожусь на корте. Я просто отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч.

Во втором сете я немного изменила свои действия на корте и стала играть быстрее, чаще используя плоские удары. Соперница выполняла мощные удары, и мне было сложно возвращать мячи на её половину. В третьем сете я стала действовать так, как в первом. Это прекрасно сработало.

Я встречалась с Контавейт в Майами. Это было нелегко. Матч получился непростым. Может быть, я ещё раз посмотрю ту игру. Мы в четвертьфинале, и здесь все демонстрируют хороший теннис. Я ожидаю сложный поединок, но уверена, что у меня есть шансы, несмотря на то что я не знаю, как соперница действует на грунте», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Симона Халеп
Новости. Теннис
19 мая 2017, пятница
09:12 Халеп: я отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч
09:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Контавейт — Халеп в Риме
08:51 Победы Джоковича, Надаля, Иснера и Раонича — в обзоре матчей турнира в Риме
08:36 Поражения Кузнецовой и Павлюченковой — в обзоре матчей 3-го круга турнира в Риме
00:27 Американец Кривонос дисквалифицирован на 10 лет за организацию договорного матча
00:25 Кар. Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Риме, одолев Бачински
18 мая 2017, четверг
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21:56 Дель Потро: поединок с Нисикори напоминал футбольный матч
20:55 Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в паре
20:46 Дель Потро победил Нисикори и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала турнира в Риме
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19:07 Джокович победил Баутиста-Агута в третьем круге турнира в Риме
18:58 Иснер победил Вавринку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
18:02 Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — дель Потро в Риме
17:49 Макарова проиграла Бертенс в третьем круге турнира в Риме
17:19 Орлов: у Шараповой сейчас будет ещё больше болельщиков, Маша вызывает симпатию
16:51 В. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Конту
16:35 Павлюченкова уступила Халеп в 1/8 финала турнира в Риме, проиграв третий сет 0:6
16:34 Раонич победил Бердыха и сыграет с А. Зверевым в четвертьфинале турнира в Риме
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Сок — Надаль в Риме
15:09 Чилич победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
14:38 А. Зверев стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме
14:37 Кузнецова проиграла Гавриловой в третьем круге турнира в Риме
14:31 Источник: Уимблдон не предоставит Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Джокович в Риме
13:08 Контавейт разгромила Лучич-Барони в третьем круге турнира в Риме
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Бертенс в Риме
12:23 Халеп: мне очень нравится, когда Настасе рядом со мной, я всегда его уважала
11:32 Глава Head поддержал решение о непредоставлении Шараповой «уайлд-кард» на РГ
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Халеп в Риме
10:42 В. Уильямс: я никогда не играла с Контой на грунте и не знаю, чего ожидать
10:22 Петкович: написав статью, поняла, что перечитывать написанное нельзя
09:46 Контавейт: в детстве мечтала играть на одних турнирах с Азаренко и Шараповой
09:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Кузнецова в Риме
08:48 Победы Надаля, Нисикори, Раонича и Вавринки — в обзоре матчей турнира в Риме
08:27 Победа Макаровой и поражение Кербер — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Риме
00:58 Тим: очень рад второй раз подряд победить Куэваса
00:44 Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Остапенко
00:34 Нисикори: в Риме другие условия, чем в Мадриде, пришлось скорректировать игру
17 мая 2017, среда
23:56 В. Уильямс: было здорово победить соперницу, которая играла так хорошо
23:31 Халеп: из-за жары кажется, что струны у ракетки натянуты сильнее
23:00 Кербер: все знают, что я не специалист по грунтовым кортам
22:47 Куэрри стал соперником Тима в третьем круге «Мастерса» в Риме
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