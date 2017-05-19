Халеп: я отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в третьем круге турнира в Риме со счётом 6:1, 4:6, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с эстонкой Анетт Контавейт.

«Ощущения просто прекрасные. Я чувствую свою игру и силу на корте. У меня крепкие ноги, и психологически я сейчас очень сильна, так что всё отлично.

Думаю, всё дело в уверенности. Я чувствую каждый удар, каждый мяч. Неважно, где я нахожусь на корте. Я просто отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч.

Во втором сете я немного изменила свои действия на корте и стала играть быстрее, чаще используя плоские удары. Соперница выполняла мощные удары, и мне было сложно возвращать мячи на её половину. В третьем сете я стала действовать так, как в первом. Это прекрасно сработало.

Я встречалась с Контавейт в Майами. Это было нелегко. Матч получился непростым. Может быть, я ещё раз посмотрю ту игру. Мы в четвертьфинале, и здесь все демонстрируют хороший теннис. Я ожидаю сложный поединок, но уверена, что у меня есть шансы, несмотря на то что я не знаю, как соперница действует на грунте», — цитирует Халеп официальный сайт тура.