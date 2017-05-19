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В. Уильямс: я хорошо действовала в важные моменты, а Конта допускала ошибки

19 мая 2017, пятница. 10:42. Теннис

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в третьем круге турнира в Риме со счётом 6:1, 3:6, 6:1 и поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Я обожаю этот турнир, обожаю Рим. Это одно из любимых моих мест на земле, именно поэтому я всегда приезжаю сюда. Я добилась здесь немалых успехов. Пожалуй, иногда получалось не очень здорово, но я никогда не покидала Рим рано. Я всегда остаюсь подольше.

Я рада, что смогла завершить первый сет в свою пользу с двумя брейками. Во второй партии я чувствовала, что в ряде моментов у меня были шансы, но соперница действовала уверенно, и всё решил один брейк.

Я хотела делать правильные вещи на корте. Я хорошо действовала в важные моменты, а соперница допускала ошибки. Это всегда помогает.

Мои шансы на «Ролан Гаррос»? Говорить об этом и играть — это разные вещи. Когда ты на корте, то очень много работаешь. Ни одно очко не даётся просто так. Там очень редко бывают геймы, в которых ведёшь 40:0. Я буду стараться выигрывать матчи вне зависимости от того, кто мне противостоит. Надеюсь, мне повезёт, и я смогу прибавить», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Йоханна Конта Ролан Гаррос
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