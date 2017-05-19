Надаль: очевидно, что сейчас я играю хорошо

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме американца Джека Сока со счётом 6:3, 6:4, оценил свою нынешнюю игру.

«Всегда можно в чём-то прибавить. Именно поэтому я просыпаюсь каждое утро. Я иду на тренировку с мотивацией в чём-то стать сильнее. Я могу подавать лучше, больше выполнять ударов навылет с форхенда. Я каждый день над этим работаю. Но очевидно, что сейчас я играю хорошо. Я могу быть доволен тем, как всё получается», — цитирует Надаля официальный сайт тура.