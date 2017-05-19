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Тим: я отыграл матчболы, так что всё могло закончиться по-другому

19 мая 2017, пятница. 12:23. Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над американцем Сэмом Куэрри в третьем круге турнира в Риме со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Уроженец Винер-Нойштадта сумел отыграть три матчбола. Следующим соперником Тима будет испанец Рафаэль Надаль.

«Думаю, Куэрри — не главный специалист по игре на грунте, но сегодня он действовал прекрасно. Я отыграл матчболы, так что всё могло закончиться по-другому. Я очень рад, что сумел обыграть столь сильного соперника», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Сэм Куэрри
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