Джокович: я провёл один из лучших своих матчей за последние пару месяцев

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями после победы в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счётом 6:4, 6:4.

“Это был один из лучших моих матчей не только в нынешнем грунтовом сезоне, но и за последние пару месяцев. Конечно, всё произошло вовремя. Все теннисисты стараются повысить уровень своей игры к «Ролан Гаррос», но особенно приятно хорошо выступить в Риме, так как это один из крупнейших и лучших турниров в мире. Хотелось бы продолжить играть на таком же уровне по ходу турнира и даже лучше.

Я стараюсь оптимизировать свою игру и выйти на пик формы. Я понимаю, что в предыдущие месяцы всё сложилось не так, как мне хотелось бы в плане результатов, но я верю, что процесс должен пойти. Со временем я стал комфортнее себя чувствовать на корте и ощущаю больше уверенности в своих ударах. Мне нравится Рим и местные условия. Я добился больших успехов на этом турнире. Это оказывает влияние на моё самочувствие здесь. Я готов к испытаниям», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.