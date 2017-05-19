Иснер: в матче с Вавринкой я здорово подавал и использовал свои шансы

Американец Джон Иснер прокомментировал свою победу в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

«Думаю, я провёл отличный матч. Мне противостоял игрок, занимающий третью строчку в рейтинге. Может быть, терять мне было не так много, как ему. Я вышел на корт с верой в то, что если сыграю хорошо и выполню свой план на игру, то могу одержать победу. Это и произошло. Я здорово подавал и использовал свои шансы, когда они появлялись. Я остался доволен своей игрой», — цитирует Иснера официальный сайт тура.